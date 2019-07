Die Aktie von Aurora Cannabis ist Ende vergangener Woche erneut deutlich unter Druck geraten. Nach einem Minus von 6,5 Prozent am Donnerstagabend setzte, konnte die Abwärtsdynamik am Freitag zwar etwas gebremst werden, am Ende ging das Papier aber dennoch erneut mit einem Minus aus dem Handel: Gut 1,4 Prozent ging es nach unten auf 8,92 Kanadische Dollar. Wichtige Unterstützungen konnten aber vorerst verteidigt werden.Grund für den deutlichen Kurseinbruch in der vergangenen Woche war eine Abstufung ...

