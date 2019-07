Barrick Gold: Zinsspekulationen sorgen für Kursfeuerwerk

Gold erlebt seit Anfang Juni ein sensationelles Comeback: Die Notierungen legten seitdem um 9 Prozent zu und markierten am Donnerstag ein 6-Jahres-Hoch bei 1446 US-Dollar.

Von dieser Kurs-Rallye profitieren natürlich auch die großen Goldminenbetreiber wie bspw. Barrick Gold (WKN: 870450 / ISIN: CA0679011084). Die Aktie kletterte am Donnerstag auf 17,22 US-Dollar und damit auf den höchsten Stand seit September 2017.

Zinsfantasie

Kurstreiber sind derzeit verstärkte Spekulationen auf sinkende Zinsen. So sprach sich der stellvertretende Chef der US-Notenbank Fed Richard Clarida am Donnerstagabend für eine baldige Senkung aus. "Es lohnt sich, beim ersten Anzeichen einer wirtschaftlichen Notlage schnell zu handeln, um die Zinsen zu senken", erklärte Clarida in einem Fernsehinterview beim Sender "Fox Business Network".

Den vollständigen Artikel lesen ...