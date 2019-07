Wenige Tage vor dem Zinsentscheid der EZB halten sich Anleger mit Engagements an den europäischen Aktienmärkten zurück. Dax und EuroStoxx50 notierten am Montagvormittag jeweils kaum verändert bei 12.271 und 3480 Punkten. Selten sei vor einer Sitzung der Europäischen Zentralbank so unklar gewesen, wo die Zinsen nach der Sitzung stehen würden,...

Den vollständigen Artikel lesen ...