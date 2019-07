Das hatten sich die Macher von Tom Tailor anders vorgestellt: Am vergangenen Mittwoch (17.7.) gaben sie bekannt, dass Pop-Ikone Nena mit Tochter Larissa eine neue Kollektion präsentieren wird. Am Tag darauf startete die Aktie (1,44 Euro; DE000A0STST2) mit einem Verlust von fast 45% in den Handel und rutschte auf Pennystock-Niveau ab.Nun sei zur Ehrenrettung Nenas gesagt, dass das in seiner Blüte 2013 bei über 18,00 Euro notierende Papier schon zu Monatsbeginn zur Talfahrt ansetze. In der Spitze pulverisierte es gut zwei Drittel seines Wertes. Die Gründe dafür sind den Hamburgern jedoch ein Rätsel. Die Probleme des Modehauses seien nicht neu und in den vergangenen Tagen habe sich nichts verändert, erfahren wir auf Nachfrage. Dem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...