Wien (www.anleihencheck.de) - In den USA liegt der Fokus in dieser Woche auf der ersten Schätzung für das BIP-Wachstum im zweiten Quartal (Fr.), so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Nach 3,1% p.q. (annualisiert) zum Jahresauftakt sei mit einer deutlichen Verlangsamung zu rechnen. Der Konsens erwarte im 2. Quartal ein reales Wachstum von nur noch 1,7% p.q. (annualisiert) und liege damit nahe am Nowcast-Modell der Atlanta-FED, dessen Prognose bei 1,6% liege. Als Wachstumsstütze dürfte sich der private Konsum erweisen. Dieser profitiere vom weiterhin soliden Arbeitsmarkt. Hingegen dürften die Investitionen, insbesondre jener der Unternehmen, vor dem Hintergrund permanenter Unsicherheit (Handelsstreit, Geopolitik) klar nachgelassen hätten. Zudem sei mit einem deutlichen Lagerabbau zu rechnen. Das Verhältnis von Auftragseingängen zu Lagerbeständen weise hier seit Monaten auf einen erheblichen Überhang hin. ...

