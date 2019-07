Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Notenbanksitzungen in den USA und der Eurozone rücken näher und werfen lange Schatten voraus, so Ulrich Wortberg, CEFA bei der Helaba.Während das FOMC in der nächsten Woche über eine Lockerung der Geldpolitik zu entscheiden habe, stehe die Ratssitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) bereits an diesem Donnerstag auf dem Programm. Präsident Draghi habe vor gut vier Wochen bei der jährlichen Notenbankkonferenz in Sintra die Bereitschaft zu weiteren Maßnahmen bekundet. Sollte sich der Wirtschaftsausblick nicht verbessern und die Inflation im Euroraum nicht anziehen, werde eine zusätzliche Lockerung der Geldpolitik erforderlich sein. Auch andere Währungshüter hätten versichert, notfalls alle Instrumente zu nutzen, um das Ziel der Preisniveaustabilität zu erreichen. Was sei seitdem passiert? Die Inflationsrate liege etwas höher bei +1,3% VJ und die Kernteuerungsrate habe sich auf 1,1% VJ verbessert. Eine Wende in Richtung des EZB-Ziels von unter aber nahe zwei Prozent sei aber nicht zu erkennen. Seit Monaten pendle die Kerninflation um die Marke von 1,0% VJ. ...

