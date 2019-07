Homepage Börse Stuttgart: https://www.boerse-stuttgart.de/ Dax Chart & Facts: http://bit.ly/2UK4MpJ Besuchen Sie auch unsere Börsenseminare (auch online): http://bit.ly/2VkbDr0 Werden Sie kostenlos Mitglied im ANLEGERCLUB der Börse Stuttgart: http://bit.ly/2M3O4P6 Der Dax stagniert auch zu Wochenbeginn auf hohem Niveau. Bevor auch hierzulande die Saison der Quartalsberichte so richtig ins Laufen kommt, halten sich die Anleger bedeckt. Die Vorgaben sind eine trübe Angelegenheit: Der Dow Jones Industrial war am Freitag in den letzten zwei Handelsstunden abgebröckelt und hatte mit einem leichten Verlust geschlossen. In Tokio, Shanghai und Seoul gaben die Börsen am Montag ebenfalls leicht nach. Die Aktien von Norma sind weiter unter Druck. Bereits am Freitag waren die Papiere des Herstellers von Verbindungstechnik nach einer Gewinnwarnung und Chefrücktritt um rund neun Prozent eingebrochen. Der Autobauer Hyundai hat im zweiten Quartal erneut von einer starken Nachfrage nach Stadtgeländewagen profitiert. Dax 12.243-0,1 DowJones 27.154 -0,3 Euro 1,1214 -0,1 Gold 1.427 +0,2