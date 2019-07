Die Wertpapierexperten der Schweizer Großbank Credit Suisse (CS) haben vor der morgigen Zahlenvorlage des Apple-Zulieferers ams ihre Verkaufsempfehlung "Underperform" beibehalten. Das Kursziel bleibt ebenfalls mit 35,5 Schweizer Franken aufrecht.

In der Studie des Analysten Achal Sultania hebte der Experte hervor, dass der Preisdruck bei Apple belaste. Aber auch im Android-Geschäft bliebe die Stimmung aufgrund spärlicher "3D design wins" verhalten. In Verbindung mit dem für die CS-Experten hoch anmutenden Aktienkurs, bestätige das Analystenhaus sein "Underperform"-Votum.

Beim Gewinn je Aktie erwarten sich die CS-Experten 2,30 Euro für 2019 und 2,80 Euro für 2020. Dividenden sollen in den nächsten Jahren keine ausgeschüttet werden.

Am späten Montagnachmittag notierten die ams-Titel an der Zürcher Börse mit plus 1,44 Prozent bei 43,01 Franken.

Analysierendes Institut Credit Suisse

