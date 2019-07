Es wird ferienbedingt etwas ruhiger am KMU-Anleihen-Markt. Mit der Kalenderwoche 29 endet am 19. Juli 2019 auch die Zeichnungsphase der MOREH-Anleihe 2019/24. Im Rahmen des öffentlichen Angebots kann dabei ein Volumen von insgesamt 8,2 Mio. Euro der 6,00%-Debüt-Anleihe (ISIN DE000A2YNRD5) des Unternehmens am Kapitalmarkt platzieren werden. Damit wird das Mindestemissionsvolumen von 8 Mio. Euro zwar knapp übertroffen, das maximale Gesamtvolumen von bis zu 35 Mio. Euro aber deutlich unterboten. Aufgrund der Sommerferien in verschiedenen Bundesländern seien aber laut Emittentin nicht alle Investorengespräche innerhalb des öffentlichen Angebots wahrgenommen worden. Diese sollen im Spätsommer bzw. Herbst nachgeholt werden.

Die Ekosem-Agrar AG hat mit der Akquisition des Agrarbetriebs "OAO Trud" einen weiteren Schritt zur Erschließung der Region um St. Petersburg getätigt. Seit vergangener Woche ist der Betrieb mit einer landwirtschaftlichen Nutzfläche von knapp 3.200 ha und ca. 1.520 Rindern Teil der Ekosem-Agrar Gruppe. Die weitere Expansion durch den Kauf von Agrarbetrieben und landwirtschaftlicher Flächen soll zukünftig auch mit den Mitteln aus der neuen Anleihe finanziert werden. Die Zeichnungsfrist für die neue Ekosem-Agrar Anleihe 2019/24 (ISIN DE000A2YNR08) im Volumen von bis zu 100 Mio. Euro endet am 26. Juli 2019. Die neue Anleihe ist mit einem Zinssatz von 7,50% p.a. ausgestattet und läuft fünf Jahre.

