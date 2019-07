PANTAFLIX AG startet PantaStudios DGAP-News: PANTAFLIX AG / Schlagwort(e): Produkteinführung/Expansion PANTAFLIX AG startet PantaStudios 22.07.2019 / 11:32 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. PANTAFLIX AG startet PantaStudios München, 22. Juli 2019. Die PANTAFLIX AG (WKN: A12UPJ, ISIN: DE000A12UPJ7) treibt die Umsetzung ihrer Konzernstrategieerweiterung weiter voran und erhöht das Tempo. Um das eigene Angebot an Premium-Content auszubauen, ruft PANTAFLIX eine neue Produktionseinheit ins Leben. PantaStudios bündelt Marketing-, Story-Telling- und Produktionskompetenzen der gesamten PANTAFLIX Gruppe. Mit PantaStudios werden in Zukunft vor allem hochwertige Original-Produktionen (Eigenproduktionen) zur Auswertung über die konzerneigene Plattform pantaflix.com produziert. Als Protagonisten werden reichweitenstarke Social Media Stars agieren. Die PANTAFLIX Original-Produktionen werden künftig über pantaflix.com bzw. die zugehörigen mobilen Applikationen weltweit veröffentlicht. Insgesamt adressiert PANTAFLIX mit seinem um die Original-Produktionen erweiterten Angebot eine junge, digitale und hochgradig mobile Zielgruppe. "Mit PantaStudios und den Original-Produktionen verbreitern wir nicht nur unser Angebot, sondern erreichen auch die nächste Evolutionsstufe in unserer Konzernentwicklung", sagt PANTAFLIX CEO Nicolas Paalzow. Über die PANTAFLIX AG: Die PANTAFLIX AG (WKN: A12UPJ, ISIN: DE000A12UPJ7) ist ein Medien- und Technologieunternehmen mit klarer Wachstumsstrategie. Durch die effiziente Verzahnung aller Konzernbereiche erreicht das Unternehmen einen hohen Integrationsgrad hinsichtlich Produktion, Vertrieb, Verwertung und Vermarktung von Filmen und Serien sowie deren Rechte. Neben dem klassischen Filmproduktionsgeschäft PANTALEON Films, dem Musiklabel PantaSounds, der Brand-Integration-Einheit March & Friends sowie der Kreativagentur Creative Cosmos 15 ist auch die cloud-basierte Video-on-Demand-Plattform (VoD) PANTAFLIX Teil der Unternehmensgruppe. Der Fokus der VoD-Plattform liegt auf der Bereitstellung eines maßgeschneiderten Premium-Content-Angebots für Nutzer über alle relevanten Zugangswege. Die PANTAFLIX AG kooperiert mit namhaften Partnern wie Amazon, Disney, Netflix, StudioCanal, Warner Bros. u. a. Die Unternehmensgruppe ist an den Standorten Berlin, Köln und München vertreten. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.pantaflixgroup.com und www.pantaflix.com. Investor Relations CROSS ALLIANCE communication GmbH Susan Hoffmeister Tel.: +49 (0)89 1250903-30 E-Mail: sh@crossalliance.de 22.07.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: PANTAFLIX AG Holzstraße 30 80469 München Deutschland Telefon: +49 89 2323 85 50 Fax: +49 89 2323 85 519 E-Mail: ir@pantaflix.com Internet: www.pantaflixgroup.com ISIN: DE000A12UPJ7 WKN: A12UPJ Indizes: Scale 30 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), München, Stuttgart, Tradegate Exchange; BX EQS News ID: 844553 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 844553 22.07.2019 ISIN DE000A12UPJ7 AXC0102 2019-07-22/11:33