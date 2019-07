Von Shen Hong

SCHANGHAI (Dow Jones)--Der Start des neuen Technologiesegments an der Börse in Schanghai am Montag war ein durchschlagender Erfolg. Dort gelistete Aktien haben sich am ersten Tag verdoppelt, manche verdrei-, vervier-, ja verfünffacht. Die "Shanghai Stock Exchange's Science and Technology Innovation Board", kurz STAR genannt, ist ein Lieblingsprojekt von Staatschef Xi Jinping und zugleich Teil der Bemühungen Pekings, die lahmer werdende Wirtschaft in Gang zu bringen und im Kampf um die weltweite technologische Führerschaft zu punkten.

Das neue Segment ist mit 25 Unternehmen gestartet, die unlängst ihren Börsengang abgeschlossen haben. Bis zum Mittag Ortszeit legten die Kurse zwischen 107 und 415 Prozent zu. Traditionell werden die Kursgewinne neu gelisteter Aktien in Schanghai und Shenzen auf 44 Prozent limitiert, doch diese Regelung gilt nicht für den neuen Sektor.

Stärkster Wert war Anji Microelectronics Technology (Shanghai) Co., ein Produzent von Halbleiter-Produkten mit Gewinnen von über 400 Prozent. Nächstbeste Aktie war die des Medizingeräteherstellers Shanghai MicroPort Endovascular MedTech mit plus 283 Prozent. Schwächster Wert war der Druckausstattungs-Hersteller Xi'An Bright Laser Technologies mit "nur" 107 Prozent Plus.

Anji Microelectronics schossen so abrupt nach oben, dass sie im Vormittagshandel zweimal eine zehnminütige Handelssaussetzung auslösten, zuerst mit einem Plus von 30 Prozent über dem Eröffnungskurs, dann mit 60 Prozent.

"Das ist alles etwas verrückt, aber ich denke, die Lage wird sich in den nächsten Tagen beruhigen", sagte Analyst Jack Zhang von BOC International. Spekulativ orientierte Privatanleger waren nach seiner Vermutung die treibende Kraft am ersten Handelstag.

Seit März hatten sich über 149 Unternehmen um ein Listing im START-Markt beworben, darunter Software- oder Roboter-Hersteller sowie Biotech-Gesellschaften. Die Börsenregulierer haben nach einer Überprüfung bislang 28 Unternehmen zugelassen, von denen 25 ihren Börsengang abgeschlossen haben. Die 25 haben ein Kapital von insgesamt 37 Milliarden Yuan (5,4 Milliarden Dollar) erzielt; ihre Aktien weisen im Schnitt ein KGV von 53,4 auf.

Peking hegt die Hoffnung, dass START eines Tages mit der Nasdaq konkurrieren kann, wenn es um innovative Startups und Technologieunternehmen geht. Über die vergangenen Jahre sind Dutzende chinesischer Unternehmen in den USA oder Hongkong an die Börse gegangen, darunter der E-Commerce-Gigant Alibaba oder der Smartphone-Hersteller Xiaomi. Teilweise hatten sie nicht die Standards für die Börsennotierung in der Heimat erfüllt.

Nun sollen für das neue Segment Regeländerungen getestet werden, die es Technologieunternehmen erleichtern, Kapital für Wachstum und Investitionen aufzubringen. Es steht unprofitablen Unternehmen bestimmter Branchen offen, die nicht an das Hauptsegment in Schanghai gehen dürfen. Unternehmen, die bereits in Hongkong gelistet sind, können sich jetzt zusätzlich dort eintragen.

Der STAR-Markt ist Pekings dritter Versuch, eine Antwort auf die Nasdaq zu finden, nachdem die Experimente mit dem ChiNext-Board von Shenzhen und dem "neuen dritten Board" von Peking, einem Freiverkehrsmarkt, enttäuschend waren. Marktwert und Handelsvolumen an beiden Plätzen sind in den letzten Jahren gesunken.

