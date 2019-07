Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für RTL von 50,00 auf 45,90 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Richard Eary senkte vor den Quartalszahlen der europäischen Fernsehsender-Konzerne seine Schätzungen für den Sektor mit Ausnahme ProSieben und RTL, wie aus einer am Montag vorliegenden Branchenstudie hervorgeht. Bei RTL passte er die Nettoverschuldungsannahmen an die Dividendenausschüttung an und kürzte zudem die Bewertung für das Rundfunkgeschäft in den Niederlanden und in Belgien./ajx/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 21.07.2019 / 18:14 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0027 2019-07-22/11:48

ISIN: LU0061462528