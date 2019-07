Die Baader Bank hat das Kursziel für Givaudan nach Zahlen von 2800 auf 2500 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Unterm Strich habe der Aromenhersteller im ersten Halbjahr schwach abgeschnitten, aber es dürfte nun mehr Dynamik folgen, schrieb Analyst Andreas von Arx in einer am Montag vorliegenden Studie./ajx/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 19.07.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0028 2019-07-22/11:50

ISIN: CH0010645932