Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Asos nach vorläufigen Quartalszahlen sowie einer Senkung der Unternehmensziele von 4300 auf 3200 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Tushar Jain schraubte in einer am Montag vorliegenden Studie seine Schätzungen für den Gewinn je Aktie (EPS) bis 2021 um bis zu 38 Prozent nach unten. Damit trage er den höheren Kosten bei der Transformation des Online-Modehändlers Rechnung, die die Umsatz- und Gewinnentwicklung gebremst hätten. Ab 2020 dürfte die Umsatzdynamik aber allmählich Fahrt aufnehmen. Auch sollte die operative Marge (Ebit) bis dahin rund 2,5 Prozent erreichen./gl/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 19.07.2019 / 21:23 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0029 2019-07-22/11:51

ISIN: GB0030927254