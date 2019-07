Die E.on-Aktie ist zuletzt unter Druck geraten. Der nachhaltige Ausbruch über die 10-Euro-Marke ist wieder in weite Ferne gerückt. Während sich das charttechnische Bild eingetrübt hat, läuft es operativ vor der Innogy-Fusion gut. Lediglich das Großbritannien-Geschäft bereitet weiter Sorgen - hier geht E.on inzwischen einen neuen Weg.Bereits vor knapp zwei Wochen hat E.on alle Privatkunden ohne Mehrkosten auf 100 Prozent Erneuerbare Energien umgestellt. Damit will E.on die Energiewende in Großbritannien ...

Den vollständigen Artikel lesen ...