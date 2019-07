In unserer letzten Kommentierung zum Dax vor einer Woche thematisierten wir noch an dieser Stelle das Unvermögen des Index, mit der Hausse an den US-Börsen mithalten zu können. Nun, diesen Makel konnte der Dax auch bis dato nicht ablegen, doch mittlerweile scheint auch den US-Indizes ein wenig die Puste auszugehen und damit stellt sich zwangsläufig die Frage, was mit dem Dax passieren könnte, sollten die US-Indizes als Zugpferde jetzt ausfallen... ...

Den vollständigen Artikel lesen ...