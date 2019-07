Der News-Überblick: Solvium startet ein neues Direktinvestment, Patrizia bietet die Beteiligung an einem Neubau in Mülheim an und Primus Valor und Habona schütten aus. Wer den ZBI-Zeichnungsbonus erhalten möchte, hat noch bis Ende Juli Gelegenheit.Solvium: Neues Wechselkoffer-Direktinvestment verfügbarSolvium bietet mit der Vermögensanlage "Wechselkoffer Euro Select 7" ein weiteres Euro-Direktinvestment an. Wechselkoffer sind flexibel austauschbarer Transportbehälter für Schiene und Straße und in der Logistik unverzichtbar. Für die Vermietung der Wechselkoffer erhalten die Käufer eine prognostizierte Miete von 11,75 Prozent p. a., welche monatlich nachschüssig ausgezahlt werden soll. Am Ende der Laufzeit kauft die Emittentin die Wechselkoffer zum Festpreis zurück. Über die vereinbarte Mietlaufzeit von fünf Jahren hinaus besteht die Möglichkeit, die Laufzeit zweimal um jeweils zwei Jahre zu verlängern. Die Mindestinvestitionssumme liegt bei 10.850 Euro pro Wechselkoffer.

