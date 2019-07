Am 16. Juligab Daimler den erfolgreichen Abschluss von Runde 6 seines "Startup Autobahn"-Programms in Stuttgart bekannt. Dabei wurde auch ein Car Wallet von RIDDLE&CODE vorgestellt.

RIDDLE&CODE, Europas führender Anbieter von Blockchain-Interface Lösungen, stellte im Zuge des Expo-Days in Stuttgart sein DLT Hardware-Wallet vor, auf dessen Grundlage ein von Daimler Financial Services gegründetes Konsortium eine open Car Wallet-Lösung anbieten kann.

Car Wallets ermöglichen eine Vielzahl von Anwendungen, von Carsharing bis hin zu autonomen Fahrzeugen. Durch den Austausch von sicheren Verkehrsdaten zwischen Fahrzeugen und intelligenten Stadtumgebungen in Echtzeit können Staus vermieden und Versicherungsprämien gesenkt werden. Daten, die von der Blockchain verifiziert wurden, können im Falle eines Unfalls als Beweismittel verwendet werden.

"Dies ist ein Paradebeispiel für einen globalen Marktführer, der auf die Zusammenarbeit der europäischen Industrie und Blockchain-basierte Innovationen setzt. Eine neue Generation von Dienstleistungen im Bereich der offenen Mobilität wird neue Geschäftsmodelle schaffen. RIDDLE&CODE freut sich, mit seinem hardwarebasierten Car Wallet im Zentrum dieser Entwicklung zu stehen" sagte Alexander Koppel, CEO und Co-Founder von RIDDLE&CODE. Koppel ergänzte: "Es zeigt unsere Fähigkeit disruptive Mehrwertdienste anzubieten, die neue Marktplätze für Mobilität, Energie und Finanzen schaffen."

Im Rahmen des DLT-Konsortiums mit Daimler Financial Services, hat RIDDLE&CODE die Fahrzeugidentität, das Sicherstellen der vertrauenswürdigen Datenherkunft und eine Abrechnungsebene entwickelt. Tom Fürstner, Founder und CTO des Unternehmens, dazu: "Autonome Autos müssen sich konsistent verhalten, um Vertrauen zu schaffen. Autos sind bereits heute Computer. Eine trusted Identität stellt sicher, dass die zuständigen Behörden den in Fahrzeugen ausgeführten Code bestätigt haben und die Vertrauenswürdigkeit der ausgetauschten Daten sichergestellt ist. RIDDLE&CODE sichert dies mit seiner Kryptographischen Hardware und nutzt Blockchains, um Fahrzeuge in zukünftige Marktplätze zu verwandeln."

Die Hardware Wallet-Lösung basiert auf dem Secure Element 2.0 von RIDDLE&CODE, das eine geschützte Blockchain-Identität für Fahrzeuge bietet. Die Zusammenführung mit der traditionellen-Fahrzeugkennung (z.B. der Zulassungdaten) schafft einzigartige und sichere DLT-Transaktionen. Weitere Partner in der von Daimler angeführten Mobility Blockchain Platform sind Blockchain Helix für den Bereich Human Digital Identity Solutions, Evan.Network für die Netzwerkebene und 51 Nodes für Smart Contracts.

