Manchmal braucht es nicht viel, und schon zieht eine Aktie scheinbar urplötzlich rasant an, verdoppelt sich im Wert. So geschehen bei Varta. Das als langweilig geltende Unternehmen ist plötzlich ein Star an der Börse. Entdeckt wurde der Titel von André Fischer. Der sieht jetzt eine neue Erfolgsgeschichte entstehen. Die Parallelen sind frappierend - die Chancen nicht minder hoch. Wer jetzt kauft, hat eines schon sicher: die Chance auf richtig hohe Gewinne.Alle reden sie über CO2-Einsparung und -Bepreisung, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...