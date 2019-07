Hannover (www.anleihencheck.de) - In Ermangelung neuer impulsgebender Konjunkturdaten standen auch weiterhin Aussagen verschiedener Notenbanker in den USA vom Vortag im Fokus, so die Analysten der Nord LB.Die Kurse der deutschen Staatsanleihen hätten erneut etwas angezogen. Auch die Kurse der US-Staatsanleihen hätten weiterhin auf die Aussicht auf eine baldige Zinssenkung reagiert. Die anfänglichen Verluste seien den gesamten Tag über gehalten worden. Richtungweisende zehnjährige Anleihen hätten z.B. 6/32 Punkte auf 102 29/32 Punkte eingebüßten. ...

