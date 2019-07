Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Intesa Sanpaolo vor Quartalszahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 1,80 Euro belassen. Analystin Andrea Unzueta ließ in einer am Montag vorliegenden Studie ihre Schätzungen für die italienische Bank unverändert. Das Votum begründete sie mit der im Vergleich zum Sektor etwas höheren Bewertung./ajx/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2019 / 03:08 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0035 2019-07-22/12:15

ISIN: IT0000072618