Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Montag etwas zugelegt. Der Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg um 0,12 Prozent auf 173,65 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe betrug minus 0,33 Prozent.

An den Märkten verläuft der Handel am Montag ohne Impulse, da keine wichtigen Datenveröffentlichungen auf dem Programm stehen. Außerdem bleiben Anleger vor dem Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank (EZB) zurückhaltend. Die EZB will am Donnerstag über ihre zukünftige Geldpolitik entscheiden./elm/jsl/jha/

