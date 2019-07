München (ots) - Steigende Temperaturen und frischer Wind schließen sich gegenseitig nicht aus. So lautet die Erkenntnis für einen GlücksSpirale-Spielteilnehmer aus Schleswig-Holstein.



Ab sofort erhält er zehn Jahre lang jeden Monat 5.000 Euro aufs Konto überwiesen, weil er seinen Spielschein mit dem Kreuz im "Ja"-Feld der Zusatzlotterie "Die Sieger-Chance" abgegeben hatte. Seine Entscheidung für die Teilnahme an der Zusatzlotterie der GlücksSpirale wird der frischgebackene Rentner aus dem hohen Norden sicherlich nicht bereuen, denn seine Spielquittung wies die am Samstagabend in München gezogene Gewinnzahl 350827 auf.



An der "Sieger-Chance" hatte der Rentengewinner mit drei Euro zusätzlich zu seinem GlücksSpirale-Einsatz teilgenommen.



Je ein Gewinn in Höhe von 10.000 Euro ging nach Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen.



Die GlücksSpirale bietet jede Woche die Chance auf eine Rente von monatlich 10.000 Euro, die 20 Jahre lang ausbezahlt wird und weitere Geldgewinne von bis zu 100.000 Euro. Mit der Zusatzlotterie "Die Sieger-Chance" haben Spielteilnehmer die Chance auf eine Extra-Rente von 5.000 Euro monatlich - ab sofort für zehn Jahre. Außerdem gibt es Woche für Woche 3 x 1 Million Euro und weitere Gewinne in Höhe von 10.000 Euro zu gewinnen.



