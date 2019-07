Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Software AG von 45 auf 30 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Analyst Andreas Wolf passte sein Bewertungsmodell in einer am Montag vorliegenden Studie an den Quartalsbericht und die anschließende Telefonkonferenz an. Die günstige Bewertung und der Barmittelzufluss böten ein gewisses Sicherheitsnetz, weshalb er trotz fehlender Kurstreiber bei seiner Kaufempfehlung blieb./ag/la Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2019 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0038 2019-07-22/12:48

ISIN: DE000A2GS401