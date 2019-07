Die Wall Street dürfte mit leichten Aufschlägen in eine erneut geschäftige Woche gehen. Die Berichtsperiode wird weiterhin die wichtigsten Impulse liefern, denn auch in dieser Woche stehen Geschäftsberichte wichtiger Unternehmen auf der Agenda. Daneben dürfte aber auch die Europäische Zentralbank und die Revision des US-BIP im Wochenverlauf Aufmerksamkeit auf sich ziehen.

Der Aktienterminmarkt suggeriert eine gut behauptete Handelseröffnung. In den noch immer ungelösten US-chinesischen Handelsstreit scheint wieder etwas Bewegung zu kommen. Die staatliche chinesische Nachrichtenagentur Xinhua berichtete, dass mehrere chinesische Firmen Aufträge für US-amerikanische Agrarprodukte platziert hätten und im Zuge dessen chinesische Regierungsbehörden um Abgabenbefreiungen gebeten hätten. Die Käufe von Agrarprodukten seitens Chinas waren eines der wichtigsten Themen der Handelsgespräche. Zudem kündigte China an, dass der nationale Finanzmarkt für ausländische Investoren weiter geöffnet werde.

Die jüngste Entwicklung im Irankonflikt gibt den Ölpreisen Auftrieb und könnte daher auch die Sektorwerte stützen. Am übrigen Aktienmarkt wird die Eskalation dagegen misstrauisch beäugt. Der Iran hatte in den internationalen Gewässern der Straße von Hormus einen britischen Tanker aufgebracht. Die britische Premierministerin Theresa May hat daher für Montag eine Krisensitzung des Kabinetts angesetzt. Saudi-Arabien hat indes der Stationierung von US-Soldaten in dem Königreich zugestimmt.

