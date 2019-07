4G/5G Antennenverdichtung erhöht die Gesundheitsrisiken eine globale Krise

Die Berater des Internationalen EMF Scientist Appeal (Wissenschaftler-Appell), bestehend aus 248 Wissenschaftlern aus 42 Nationen, haben den Appell erneut an die Exekutivdirektorin des Umweltprogramms der Vereinten Nationen (UNEP), Inger Andersen, gerichtet und das UNEP aufgefordert, die potenziellen biologischen Auswirkungen der 4G- und 5G-Telekommunikationstechnologien der nächsten Generation auf Pflanzen, Tiere und Menschen erneut zu bewerten.

Ronald L. Melnick, PhD, who led the design of the large $30 million NIH/NTP Animal Study, which showed Radio Frequency Radiation emitted by cell phones and wireless devices causes cancer, confirms that the previously held assumption the radiation cannot cause cancer, or other adverse health effects, is wrong. (Photo: Business Wire)