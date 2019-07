Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat BASF vor Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 61 Euro belassen. Trotz der niedrigen Erwartungen sei das Interesse der Anleger an europäischen Chemieaktien gering, schrieb Analystin Georgina Iwamoto in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Die BASF habe nach Eckdaten bereits eine Gewinnwarnung ausgegeben, weshalb mit Blick auf das zweite Quartal Vorsicht angebracht sei./gl/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2019 / 06:19 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0042 2019-07-22/13:08

ISIN: DE000BASF111