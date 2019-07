Bonn (www.anleihencheck.de) - Am Freitag gab es keine Daten oder Meldungen, die größeren Einfluss auf die Entwicklung an den Kapitalmärkten gehabt hätten, so die Analysten von Postbank Research.Allerdings habe der deutsche Anleihemarkt zum Handelsauftakt noch auf den Renditerückgang reagiert, der sich in den USA am Donnerstagabend ergeben habe. In der Folge sei die 10-jährige Bundrendite am Freitag um 1 Basispunkt auf -0,32% gefallen. Im 5- und 2-jährigen Laufzeitenbereich hätten sich jeweils Rückgänge um 2 Basispunkte auf -0,69% bzw. -0,77% ergeben. Die Rendite 10-jähriger US-Treasuries habe sich hingegen um 1 Basispunkt auf 2,05% erhöht. (22.07.2019/alc/a/a) ...

