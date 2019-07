Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der Marktfokus liegt diese Woche auf der EZB-Sitzung am Donnerstag, so die Analysten der DekaBank.Die Analysten würden davon ausgehen, dass die EZB in dieser Sitzung noch keine weiteren Lockerungsmaßnahmen ergreife, diese jedoch für den Herbst ankündige. Die Erwartungen hinsichtlich einer Zinssenkung um 0,1% oder sogar einer Neuauflage des Anleihekaufprogramms schon im Juli seien in den vergangenen Tagen deutlich angestiegen. Entsprechend stabil sollten die Anleihe- und Spread-Märkte vor der Sitzung am Donnerstag handeln. Niedrige Neuemissionen und hohe Fälligkeiten bei Staatsanleihen in der kommenden Woche würden dem Markt ebenfalls Unterstützung bieten. Neue Tiefpunkte bei den Realrenditen (Bunds) würden jedoch unterstreichen, dass die Markterwartungen für geldpolitische Schritte der EZB schon recht aggressiv seien und das Rückschlagpotenzial damit erheblich sei. (22.07.2019/alc/a/a) ...

