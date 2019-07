Wien (www.anleihencheck.de) - Die Primärmarkttätigkeit kühlte sich letzte Woche spürbar ab, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.So seien rund EUR 20 Mrd. an Anleihevolumina platziert worden, wobei das Gros aus dem Financials-Segment (47% vs. 19% Corporates) gestammt habe. Die Risikoprämien am Anleihesekundärmarkt der von den Analysten der Raiffeisen Bank International AG verfolgten EUR Benchmarkindices hätten sich im Wochenverlauf stabil gezeigt (Non-Financials IG, Senior Financials) sowie etwas weiter (High-Yield, Subordinated Financials). ...

