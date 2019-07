Linz (www.anleihencheck.de) - Mitglieder der US-Notenbank FED betonen immer wieder, dass eine Zinssenkung notwendig ist, falls die US-Wirtschaft sich verlangsamt, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Sie würden sich besorgt über die konjunkturellen Risiken wegen der Handels- und Zollstreitereien zeigen. Obwohl die aktuellen Wirtschaftskennzahlen nach wie vor ein gutes Zeugnis ausstellen würden, sei eine Senkung des Leitzinsbandes nächste Woche so gut wie fix. Interessant sei, ob es mehrere Schritte geben werde, oder ob eine vorsorgliche Reduzierung als ausreichend erachtet werde. Spannend bleibe es auch diesseits des Atlantiks, hier finde am Donnerstag die Ratssitzung der heimischen Währungshüter statt. Auch in der Euro-Zone sei der Markt auf eine Senkung des Einlagesatzes vorbereitet worden. Aktuell belaste dieser Ausblick die Entwicklung der gemeinsamen Währung mehr, als dass ihr der mögliche Zinsschritt in Amerika helfe. Da heute keine marktbewegenden Kennzahlen zur Veröffentlichung anstehen, rechnet Oberbank mit EUR/USD-Kursen um 1,1200. (22.07.2019/alc/a/a) ...

