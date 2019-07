Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Intesa Sanpaolo von 2,90 auf 2,70 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Sie habe ihre Schätzungen für italienische Banken vor den Zahlen für das zweite Quartal abermals gekürzt, schrieb Analystin Paola Sabbione in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Ihr "Top Pick" ist Unicredit./ajx/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2019 / 05:57 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0043 2019-07-22/13:11

ISIN: IT0000072618