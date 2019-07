MTU Aero Engines ist glänzend im Geschäft. Erst im Vormonat konnte der Triebwerkshersteller wieder weitere Großaufträge an Land ziehen. So dürften die Halbjahreszahlen, die am Donnerstag zur Veröffentlichung anstehen, erneut gut ausfallen und beim Auftragsbestand einen neues Rekordniveau erreichen. Doch auch Umsatz und Ertrag werden weiter steigen. Die Aktie (A0D9PT) sollte davon weiter profitieren und ihren Aufwärtstrend fortsetzen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...