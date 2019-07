FRANKFURT (Dow Jones)--Der britische Ölkonzern BP und das US-Agrarunternehmen Bunge wollen in Brasilien ein paritätisches Joint Venture im Bereich Bioenergie gründen. Im Zuge der Transaktion wird Bunge den Angaben zufolge 775 Millionen US-Dollar erhalten.

Von der Summe entfallen 700 Millionen Dollar auf Schulden von Bunge, die das Joint Venture bei Abschluss übernehmen wird, 75 Millionen Dollar wird BP an den Partner zahlen, vorbehaltlich üblicher Abschlussanpassungen.

Die Partnerschaft mit BP stelle einen wichtigen Meilenstein für die Portfoliooptimierung bei Bunge dar, sagte CEO Gregory A. Heckman. Sie ermögliche es Bunge, die Abhängigkeit von Zuckerrohr zu reduzieren, die Bilanz zu stärken und sich auf die Kerngeschäfte zu konzentrieren.

Das Joint Venture namens BP Bunge Bioenergia mit Sitz in Sao Paulo werde 11 Zuckerrohrmühlen in Brasilien betreiben. Die Verarbeitungskapazität betrage 32 Millionen Tonnen. Es könne sowohl Ethanol als auch Zucker produziert werden. Gemessen an der Verarbeitungskapazität werde das Joint Venture die Nummer zwei der Branche in Brasilien sein.

