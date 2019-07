Mainz (ots) -



Ein junger Mann, der an einer tödlichen Krankheit leidet, kämpft darum, von seinem Leiden erlöst zu werden. Das ZDF zeigt den Film am Mittwoch, 24. Juli 2019, 23.15 Uhr, als Kleines Fernsehspiel. In der ZDFmediathek ist er noch bis Montag, 5. August 2019, abrufbar. "Draußen in meinem Kopf" ist der Debütspielfilm von Regisseurin Eibe Maleen Krebs, die zusammen mit Andreas Keck auch das Drehbuch schrieb. Schauspieler Samuel Koch ist in dem Kammerspiel in seiner ersten Kinohauptrolle zu sehen. Mit dem Drama "Draußen in meinem Kopf" endet die fünfteilige Reihe "Shooting Stars - Junges Kino im Zweiten".



Der 28-jährige Sven (Samuel Koch) leidet unter Muskeldystrophie und lebt seit mehreren Jahren in einem Pflegeheim. Da er immer mehr Unterstützung benötigt, wird ihm Christoph (Nils Hohenhövel) als persönlicher Betreuer zur Seite gestellt. Christoph, der ein Freiwilliges Soziales Jahr leistet, sprüht vor Enthusiasmus, doch Sven lehnt seine Hilfe ab. Obwohl er sich kaum allein bewegen kann, hat sich Sven im Heim einen Mikrokosmos erschaffen, den er souverän lenkt, trotz unerfüllter Bedürfnisse und dem Wissen, dass er bald sterben wird. Christoph kann kaum etwas für ihn tun, und Svens Humor wirkt auf ihn fremdartig und bedrohlich. Mit der Zeit jedoch lässt Christoph sich von Svens Charme mitreißen, und eine echte Freundschaft entsteht.



Alle Filme der "Shooting Stars"-Reihe stehen bereits seit Sonntag, 7. Juli 2019, für 30 Tage in der ZDFmediathek zur Verfügung.



