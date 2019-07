Düsseldorf (ots) - Bisher mussten Unternehmen mühsam bei ihrer Bank vorstellig werden, um Kredite aufzunehmen oder bestehende Finanzierungen umzustrukturieren. Ein Konditionenvergleich war hier oft nur mit enormem zeitlichem Mehraufwand zu bewerkstelligen - jede Bank musste einzeln und in den meisten Fällen auch analog angefragt werden. Dass es auch anders geht, zeigt der Fall des Schuhhändlers Thomas Seidl aus München.



Das Schuhhändlerportal Schuhe24.de und das führende Finanzportal für den Mittelstand COMPEON haben als Kooperation die Finanzierung von mittelständischen Unternehmen begonnen. Seit Juni bieten die beiden Partner ein Finanzierungsangebot direkt über den Onlineauftritt von Schuhe24.de an. Damit erhalten Schuhhändler Zugang zu Deutschlands umfassendstem Netzwerk an namhaften Finanzierungspartnern. In diesem Netz sind zahlreiche Sparkassen, Volksbanken, Großbanken und Spezialfinanzierer, die individuelle und passende Finanzierungslösungen für den Einzelhandel anbieten - auch Speziallösungen wie Einkaufsfinanzierungen oder Schnellkredite mit Zusagen innerhalb von 24 Stunden sind möglich.



Wie einfach gewerbliche Finanzierungen dadurch heute bereits online abgeschlossen werden können, zeigt die Finanzierung von Schuh Seidl aus München. Das Schuhfachgeschäft mit 90-jähriger Tradition bietet Kunden vor Ort mit großer Ausstellungsfläche und eigener Werkstatt besonderen Service und ist mit einem Online-Shop auch für alle Kunden in Deutschland erreichbar. Schuh Seidl ist seit Jahren Partner von Schuhe24.de. Im Rahmen einer neuen Finanzierungsstruktur wollte der Firmeninhaber Thomas Seidl weg vom Kontokorrentkredit mit hohen Zinsen: "Wir wollten unsere aktuelle Finanzierung umschulden und waren in diesem Zuge auf der Suche nach einem festverzinslichen Darlehen. Von Schuhe24.de erhielten wir die Empfehlung, unsere Suche über die Online-Plattform COMPEON zu steuern." Gesagt, getan. Thomas Seidl setzte sich telefonisch mit COMPEON in Verbindung und wurde dort direkt mit einer Fachberaterin verbunden, die sich mit ähnlichen Finanzierungsvorhaben und der Branche auskennt. Nach kurzer Klärung, was Herr Seidl benötigt und nachdem alle notwendigen Unterlagen auf der COMPEON-Plattform hochgeladen wurden, wurde die Anfrage über die Online-Plattform ins COMPEON-Netzwerk gegeben. Dieses besteht aus mehr als 220 Finanzpartnern, die auf die Anfrage von Thomas Seidl ein Angebot abgeben können. Beim traditioneller Bankprozess ist der Unternehmer Antragsteller, bei COMPEON wird er selber zum Entscheider und erhält Finanzierungen angeboten.



"Wir hatten bereits nach zwei Tagen ein Angebot vorliegen, das gut gepasst hat", berichtet Seidl. "Es folgten dann noch weitere Angebote, aber die Konditionen des ersten Angebots haben uns im Vergleich direkt überzeugt. Der Prozess ging sehr schnell und einfach von statten. Für mich als Unternehmer habe ich damit einen praktischen Vergleich von verschiedenen Krediten. Wenn ich mich nur an eine Geschäftsbank richte, weiß ich nicht, ob sie mir ein gutes Angebot unterbreitet."



