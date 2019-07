Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Covestro vor Zahlen auf "Neutral" belassen. Trotz der niedrigen Erwartungen sei das Interesse der Anleger an europäischen Chemieaktien gering, schrieb Analystin Georgina Iwamoto in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Die Konsensschätzungen erschienen immer noch ambitioniert, besonders bei Arkema und Covestro. Der Kunststoffhersteller könnte gezwungen sein, sein Jahresziel für den Free Cashflow zu senken./gl/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2019 / 06:19 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE0006062144