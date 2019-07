Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Akzo-Nobel-Aktie vor Quartalszahlen auf der "Conviction Buy List" belassen. Trotz der niedrigen Erwartungen sei das Interesse der Anleger an europäischen Chemieaktien gering, schrieb Analystin Georgina Iwamoto in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Das Papier von AkzoNobel zähle wegen des Selbsthilfepotenzials des Unternehmens zu ihren Favoriten./gl/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2019 / 06:19 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0057 2019-07-22/13:50

ISIN: NL0013267909