Kompatibilität mit vielen Geräten, gute Tragbarkeit, unbegrenzte Möglichkeiten



Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Zhiyun, der weltweit führende Hersteller für kardanische Aufhängungen (Gimbals), freut sich, den kompakten und vielseitigen Kamerastabilisator CRANE-M2 vorzustellen. Das beispiellose All-in-One-Design des CRANE-M2 kann mit mehreren Geräten arbeiten, wie beispielsweise kompakten Digitalkameras, leichten spiegellosen Kameras, Mobiltelefonen und Action-Kameras. Mit einer verbesserten Kamerasteuerung über WLAN und Bluetooth, inspirierenden neuen Videoaufnahmemodi, einer langen Akkulaufzeit von acht Stunden, Fingertipp-Steuerung und der einfachen Bedienung des intuitiven OLED-Displays ist der CRANE-M2 eine Revolution in erschwinglicher Kamerastabilisierungstechnologie.



Ein Stabilisator für alle Geräte



Bisher mussten Kameranutzer für verschiedene Arten von Geräten unterschiedliche Stabilisatoren verwenden, was ihre Kosten sowie das Gewicht und die Komplexität ihrer Arbeitsmittel erhöht. Der CRANE-M2 ist ein einziger Stabilisator, der für mehrere Geräte passt (für die Montage von Mobiltelefonen oder Aktionskameras ist ein spezielles Zubehörteil erforderlich).



Kompakt, tragbar, einfach zu bedienen



Das intelligente Ausgleichssystem des CRANE-M2 ist eine Antwort auf das rasante Tempo der Filmwelt. Die neue Schnellwechselplatte des CRANE-M2 macht es wesentlich einfacher, die Kamera aus dem Stabilisator zu nehmen und wieder zu montieren. Die Skalenmarkierung und Positionsspeichersperre sorgen dafür, dass das Ausbalancieren und Einrichten in Sekundenschnelle ohne Nachkalibrierung erfolgt, sodass der Benutzer keine Aufnahme verpasst. Um eine einfache Tragbarkeit zu ermöglichen, verhindert das einzigartige Stift- und Riegeldesign auch, dass die Achsen während der Lagerung herumschwingen. Dadurch kann der CRANE-M2 schnell zusammengeklappt und verriegelt werden, sodass er in einen Rucksack oder auch eine Tasche passt.



Der CRANE-M2 ist klein und kompakt, verfügt aber dennoch über leistungsstarke Motoren, um zahlreiche Geräte oder Einsatzszenarien zu meistern. Durch den Griff lässt er sich bequem halten und ermöglicht einen einfachen Zugriff auf alle Bedienelemente direkt am Griff. Mit einer einzigen Betätigung des Schiebereglers am Griff können Benutzer beispielsweise aufzoomen, um übergangslos Motive aus der Ferne aufzunehmen. Ein Blick auf das helle, intuitive OLED-Display genügt, um den Gimbal-Modus, Bluetooth- und WLAN-Status, Akkustand und andere wichtige Parameter auf einen Blick zu erfassen.



Vereinfachen Sie Ihre Arbeitsweise und erweitern Sie Ihr kreatives Spektrum



Neben den drei Grundmodi Pan Follow (PF - Schwenkmodus), Follow (F - Schwenk-Kippmodus) und Lock (L - Verriegelungsmodus) bietet der CRANE-M2 von Zhiyun einige inspirierende Funktionen für noch mehr Kreativität. Der Fullrange-POV-Modus ermöglicht eine synchrone Bewegung um 360 Grad auf allen drei Achsen und vermittelt dem Kamerabenutzer ein ganz neues visuelles Erlebnis. Im Vortex-Modus hat man die Möglichkeit, 360-Grad-Barrel-Shots in allen Richtungen zu erstellen. Der Go-Modus ist ideal für Sport und Bewegung, da er ein schnelles Schwenken oder Neigen erlaubt, um sich schnell bewegende Motive wie einen Fußballspieler oder einen fliegenden Vogel aufzunehmen, ohne dass einem etwas entgeht. Im Selfie-Modus kann der Benutzer die Kamera schnell um 180 Grad drehen - perfekt für Vlogger.



Erweiterungs- und Verbindungsmöglichkeiten



Die WLAN- und Bluetooth-Funktionen des CRANE-M2 ermöglichen eine nahtlose drahtlose Kamerasteuerung über den Griff und die exklusive App von Zhiyun. Die ZY PLAY App eröffnet eine neue Welt des Filmemachens, sowie eine Fernsteuerung und erweiterte Funktionen wie Zeitraffer-, Panorama- und Vertigo-Aufnahmen.



Mit den praktischen 1/4-Zoll-Gewindebohrungen des CRANE-M2 ist es ganz einfach, Audio-, Beleuchtungs- und Überwachungsgeräte anzubringen. Damit wird das persönliche mobile Studio komplett. Die Akkulaufzeit beträgt bis zu 8 Stunden, um unterbrechungsfrei arbeiten zu können. Kameras, Telefone und andere Geräte können direkt am CRANE-M2 aufgeladen werden, während dieser auch über eine Powerbank oder andere Stromquellen aufgeladen werden kann.



Preise und Verfügbarkeit



Der neue CRANE-M2 von Zhiyun ist für einen Endpreis von EUR 289 / £ 259 zu haben und wird bei offiziellen Zhiyun-Stores (https://zyjump.com/M2PR) sowie autorisierten Fachhändlern in Europa erhältlich sein, einschließlich WEX Photo Video (https://www.wexphotovideo.com/search/?q=zhiyun&search_type=All) (UK); Media Markt (https://www.mediamarkt.de/de/search.html?query=zhi yun&searchProfile=onlineshop&channel=mmdede) (Deutschland); Offizieller ZHIYUN-Store Spanien & Portugal (https://zhiyun.reflecta.com/)



Weitere Informationen zu allen Funktionen des CRANE-M2 finden Sie unter: https://www.zhiyun-tech.com/cranem2



Informationen zu Zhiyun



Zhiyun Tech ist ein Vorreiter und weltweit führender Hersteller von kardanischen Aufhängungen (Gimbals) und Stabilisatoren sowohl für professionelle Filmemacher als auch private Videoproduzenten. Zhiyuns innovative Lösungen und das Engagement für die Entwicklung von Produkten, die die Erwartungen der Kunden übertreffen, stärken die Überzeugung, dass mit dem richtigen Gimbal zur Vervollständigung seiner Aufnahmegeräte jeder ein ausgezeichneter Filmemacher sein kann. Weitere Informationen über Zhiyun Tech finden Sie unter www.zhiyun-tech.com oder auf der Facebook-Seite des Unternehmens: @ZhiyunGlobal (https://www.facebook.com/ZhiyunGlobal/); oder folgen Sie uns auf Instagram: @Zhiyun_Tech (https://www.instagram.com/zhiyun_tech/)



