Essen (www.anleihencheck.de) - Die EZB bereitet weiterhin den Boden für expansive Maßnahmen, berichten die Analysten der National-Bank AG.Diverse Ratsmitglieder, darunter insbesondere der neue EZB-Chefvolkswirt Lane, hätten die Handlungsfähigkeit der Bank betont. Demnach schaffe eine Phase negativer Zinssätze die Voraussetzung für eine Normalisierung der Geldpolitik in der Zukunft, wenn sich die Inflationserwartungen wieder gefestigt hätten. In der Tat seien die Inflationserwartungen weit von der Zielgröße der Notenbank entfernt: Sowohl für 2019 als auch für 2020 würden sich die Inflationserwartungen weit unter der intendierten Zielgröße um 2% bewegen, was der EZB mehr und mehr Sorge bereite. Insbesondere bei den aus marktgehandelten Instrumenten abgeleiteten Inflationserwartungen sei zuletzt ein besonders starker Einbruch festzustellen gewesen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...