Der ÖPNV-Betreiber SASA nimmt in den kommenden Wochen insgesamt 32 Hybridbusse in Südtirol in Betrieb. Den Auftrag für die neuen Busse, die im Einzugsgebiet Bozen, Leifers und Meran zum Einsatz kommen werden, hatte die Daimler-Tochter Evobus erhalten. Die Landesregierung hat den Kauf der Busse zur Gänze finanziert und dafür insgesamt 11,6 Millionen Euro bereitgestellt. Die nächste größere Lieferung ...

