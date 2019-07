BERLIN (Dow Jones)--Die deutsche Wirtschaft begrüßt den von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) erwähnten Versuch der Europäischen Union, Industriezölle zwischen den USA und der EU zu beseitigen. "Der vollständige Abbau von Zöllen und regulatorischen Handelshemmnissen stärkt die Wettbewerbsfähigkeit auf beiden Seiten des Atlantiks", erklärte der Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI), Joachim Lang, in Berlin. "Klare Regeln und offene Märkte statt Protektionismus und Konflikt sind für die US-amerikanische und die europäische Wirtschaft das richtige Rezept."

Altmaier hatte am Wochenende erneut daran erinnert, dass die EU in den Verhandlungen mit den USA Zugeständnisse machen würde. "Wir haben uns bereit erklärt, die Zölle bei den wichtigen Industrieprodukten auf Null zu senken", sagte Altmaier der Welt am Sonntag. Dies würde auch Einfuhrzölle auf Autos umfassen. "Damit wäre auch der Vorwurf ausgeräumt, dass amerikanische Autozölle niedriger als europäische seien." Das Angebot solcher Null-Zölle hatte EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström bereits im Januar unterbreitet.

BDI-Chef Lang forderte nun zügige Ergebnisse von den Verhandlungen: "Die EU und die USA benötigen dringend den politischen Willen, sowohl transatlantisch wie multilateral bei der Welthandelsorganisation, zu deeskalieren und konstruktiv an Lösungen für die Zukunft des Handels zu arbeiten."

July 22, 2019

