Die DZ Bank hat den fairen Wert je Linde-Aktie vor Zahlen von 194 auf 207 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Er rechne beim Industriegase-Hersteller mit einer stabilen Entwicklung im zweiten Quartal, schrieb Analyst Peter Spengler in einer am Montag vorliegenden Studie. Erneut hob er die starke Marktposition in den USA heraus./ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2019 / 13:35 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2019 / 13:47 / MESZ

ISIN IE00BZ12WP82

AXC0141 2019-07-22/14:18