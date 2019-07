Hamburg (ots) - Bestwerte für "Kaum zu glauben!" mit Kai Pflaume: Bundesweit sahen am Sonntagabend rund 1,8 Millionen Menschen die Show im NDR Fernsehen, das entspricht einem Marktanteil von 7,2 Prozent. Auch im Norden erreichte das Quiz mit dem Rateteam Bernhard Hoëcker, Stephanie Stumph, Hubertus Meyer-Burckhardt und Jörg Pilawa einen neuen Rekord: 828.000 Zuschauerinnen und Zuschauer und einen Marktanteil von 16,5 Prozent. Der größte Publikumserfolg seit dem Start der Sendung im Juli 2014.



NDR Intendant Lutz Marmor: "Die neuen Bestwerte für 'Kaum zu glauben' zeigen: Auch im Sommer erreichen besonders gut gemachte, originelle Sendungen viele Zuschauerinnen und Zuschauer. Herzlichen Glückwunsch an Kai Pflaume und das gesamte Team."



Das NDR Fernsehen zeigt die nächste Ausgabe von "Kaum zu glauben!" am kommenden Sonntag, 28. Juli, um 21.45 Uhr.



Die Folge vom 21. Juli steht in der NDR Mediathek zur Verfügung: http://ots.de/ISyZ6M



