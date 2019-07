Die BASF-Aktie kämpft aktuell mit der Kursmarke von 60 Euro und notiert damit auf dem tiefsten Stand seit 3 Jahren. Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat BASF vor Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 61 Euro belassen. Trotz der niedrigen Erwartungen sei das Interesse der Anleger an europäischen Chemieaktien gering, schrieb Analystin Georgina Iwamoto in einer am Montag...

Den vollständigen Artikel lesen ...