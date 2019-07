Vergangenes Wochenende jährte sich ein historisches Ereignis, das eine Generation geprägt hat, zum 50. Mal: am 20. Juli 1969 landete die Mondfähre Eagle mit Neil Armstrong und Buzz Aldrin auf dem Mond, während Michael Collins in der Apollo-Kapsel den Himmelskörper umkreiste. Am 21. Juli setzte schließlich Neil Armstrong als erster Mensch seinen Fuß auf den Mond und sprach...

Den vollständigen Artikel lesen ...