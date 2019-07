IT-Analyst veröffentlicht ersten Report zu Natural Language Generation (NLG)

AX Semantics einziges deutsches Unternehmen unter weltweit 5 Anbietern

Textautomatisierungspioniere punkten mit Self-Service Lösung und 110 Sprachen

Einziger "Representative Vendor" mit nicht-englischsprachiger Herkunft

Das US-amerikanische Marktforschungsunternehmen Gartner zählt das Unternehmen AX Semantics zu den fünf weltweit führenden Anbietern für Natural Language Generation-Plattformen (NLG). Die Stuttgarter Textautomatisierungspioniere werden in dem jetzt veröffentlichten Report für den noch jungen Markt als eines der wenigen etablierten Unternehmen und damit als "Representative Vendor" eingestuft. Gartner schätzt, dass bis zum Jahr 2022 etwa 25 Prozent aller Unternehmen die NLG-Technologie zur Automatisierung von Texten einsetzen werden. Im aktuellen Report werden fünf Anbieter miteinander verglichen. "Wir freuen uns außerordentlich über diese hohe Anerkennung", kommentiert Saim Alkan, CEO bei AX Semantics.

AX Semantics bietet mit AX NEXT eine leistungsstarke Web-Software auf der Basis Künstlicher Intelligenz mit zudem starken Mehrsprachigkeitsfunktionen. Automatisch generierte Texte aus Datensätzen können auf Wunsch in 110 Sprachen ausgegeben werden. Die intuitive Benutzeroberfläche eröffnet den Kunden die Einfachheit eines mit Vorlagen und reichhaltigen Variationsmöglichkeiten verwendbaren Tools. Das in Stuttgart ansässige Unternehmen bietet schon jetzt mehr als 300 Kunden in mehr als 27 Ländern eine individuelle Lösunge zur automatisierten Textgenerierung für alle internationalen Märkte.

Im ersten Marktreport von Gartner werden mehrere Einsatzszenarien für Natural Language Generation dargestellt. Dazu zählen Marktberichte und Analysen aus Geschäftszahlen im Finanzbereich, kurze Zusammenfassungen für Sportergebnisse und Finanzdaten für die Medien, Wettervorhersagen, bis hin zur personalisierten Kommunikation via E-Mail oder im Messenger. Darüber hinaus wird für den E-Commerce das Generieren von Produktbeschreibungen erwähnt. Als Vorteile der Technologie sieht das Marktforschungsinstitut schnellere Entscheidungsmöglichkeiten, die mögliche Interpretation von statistischen Zusammenhängen und nicht zuletzt die Zeit- und Kostenersparnis.

AX Semantics verwendet dafür neuronale Komponenten, um einige der schwierigen Aufgaben in der Sprachgenerierung zu lösen. Die eine ist die Morphologie, die andere analysiert den Text und erstellt individualisierte Regeln für die Automatisierung. Diese Komponenten integrieren sich in die vorhandenen Softwarefunktionen (Benutzerkontrolle über die Ausgabe, Skalierung von bis zu 100 Millionen Texten pro Tag) und bilden zusammen weltweit die einzige Self-Service-NLG-Software, die jeder nutzen kann.

