Vermutlich auch eine neue Erfahrung für Adi Drotleff, den CEO des Softwareanbieters Mensch und Maschine: Als der DAX-Konzern SAP zuletzt unter den Erwartungen liegende Quartalszahlen präsentierte, kam plötzlich auch Druck auf die Aktie von Mensch und Maschine (MuM). Der Zirkelschluss der Investoren ist freilich gar nicht mal soweit her geholt, denn - wer hätte es […] The post Mensch und Maschine: Elf Jahre alten Rekord getoppt appeared first on Boersengefluester.

Den vollständigen Artikel lesen ...