David Markus soll eine neue Weltwährung schaffen - zumindest wenn es nach Facebook-Chef Mark Zuckerberg geht. Denn mit dem "Libra" will Facebook eine neue KryptoWährung einführen, die Milliarden von Kunden weltweit einsetzten können. Doch der Widerstand ist immens.Eigentlich wollte David Markus im US-Kongress nur die "Libra"- Pläne von Facebook genauer erklären und dafür werben. Statt dessen bekam er von den Abgeordneten ordentlich Gegenwind, nicht nur für die Währungspläne, sondern für seinen Arbeitgeber gleich mit. Und auch anderswo ist das Entsetzen über die Ideen von Facebook groß.Denn der Konzern will eine eigene Krypotwährung schaffen, also ein Zahlungsmittel, das mit der Blockchain-Technologie im Computer geschaffen wird und von jedem Facebooknutzer als Geld eingesetzt werden kann. Damit würde Facebook mit einem Schlag vermutlich zur größten Bank weltweit aufsteigen. Man werde alle Regularien einhalten versichere David Markus ...

