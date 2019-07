Der Pharma- und Agrarchemiekonzern Bayer ist bei der Suche nach einem Käufer für seine schwächelnde Fußpflegemarke Dr. Scholl's fündig geworden. Der auf die mittelständische Konsumgüterbranche fokussierte US-Finanzinvestor Yellow Wood Partners erwerbe Dr. Scholl's für 585 Millionen US-Dollar (521 Mio Euro), wie Bayer am Montag mitteilte. 2018 habe Dr. Scholl's einen Umsatz von 234 Millionen Dollar erzielt, hieß es weiter.

Der Verkauf ist Teil eines größer angelegten Konzernumbaus. So wurde bereits die Hautpflegemarke "Coppertone" für rund 550 Millionen Dollar an den Konsumgüterkonzern Beiersdorf veräußert. Beides hatte Bayer erst vor wenigen Jahren teuer vom US-Pharmakonzern Merck & Co übernommen./mis/jha/

